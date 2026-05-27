「阪神０−４日本ハム」（２６日、甲子園球場）阪神が零敗。連勝は５でストップし、２年ぶりの交流戦黒星スタートとなった。デビューから５試合連続安打中だったドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は日本ハムエース・伊藤の前に４打数無安打。デイリースポーツ評論家・藤田平氏は昨年の沢村賞投手との実力差を指摘しつつ成長に期待した。◇◇七回の継投がもったいなかった。工藤は今季９試合で無失点と