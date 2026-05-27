再審制度の見直しをめぐり、再審無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さんが26日、自民党の稲田朋美衆院議員と面会し、政府提出法案のさらなる修正を求めました。【映像】笑顔で握手を交わす稲田議員と袴田ひで子さん稲田衆院議員「これが本当に一歩なので、これが本当に救済につながるようにしっかり頑張っていきたいなって思っています」袴田ひで子さん「せっかくね、ここまで頑張ってきたんですからね。なんとかね、再審法改正