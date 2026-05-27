【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年に世界中で大きな話題を巻き起こしたアニメ『タコピーの原罪』の劇場公開が決定。特報が解禁となり、原作者・タイザン5から劇場公開決定を祝うコメントも到着した。『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカ