ヘッドスピードを上げるコックを作るドリルとは フォロースルーのコック動作をマスターする即効ドリル ヘッドスピードを上げるには、インパクト以降でクラブヘッドを一気に加速させる意識が欠かせません。その原動力となるのが「フォロースルーのコック動作」です。マスター練習法は次の2つです。 1・L字スイング練習このスイングではトップオブスイングのポジションで、ク