先生と友だちと「対人関係の悩みごと」とおうちサポート 人の気持ちや空気を読めない 困りごと【思ったことを口に出す】 子どもは、よいことも悪いことも思ったことが正直に口から出るものだと思います。成長していくなかで、相手や場に合わせて話すことを学んでいます。小さいときには、まだ子どもだから、悪気はないから……ですみますが、年齢が上がっても同じ様子だと、相手にいやがられてしまうことも。ただ、