猫のルーツと日本猫の歴史「猫のご先祖様」 猫はもとから今のような姿や性格をしていたわけではありません。それでは、猫の祖先はどんな動物だったのでしょうか？ 可愛くて、時に気まぐれで、人間の心を癒してくれる猫。それが私たちの知る猫の姿です。しかし、猫は最初から人間のそばにいたわけではありません。あるネコ科の野生動物を、人間が長い時間をかけて家畜化した結果、現在のような姿になったのです。