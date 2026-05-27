【本日の見通し】中東情勢警戒続く、NZ中銀は据え置き見込み 中東情勢をにらみ、ドル高がやや優勢となっている。週末には合意が近いとの期待が広がった米国とイランの和平協議であるが、イラン側の強硬姿勢に対し、米中央軍はイラン南部の空爆を実施しており、協議がまとまるまで、まだ遠いとの思惑がドル買いを誘った。もっとも60日間の停戦を決めたうえでの各協議を行うなど、事態の進展に向けた動きが広がっていると