◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、美浦トレセン前走のスプリングＳで重賞初制覇を果たした後、直行で大一番に挑むアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、仕上がりの良さをアピールした。２週連続でレーン騎手が騎乗して、Ｗコースで外ジオセントリック（５歳２勝クラス）を追走する形からスタート。前半で少し行きたがる面を見せるも、問題