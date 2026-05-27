全日本プロレスは２７日までに「スーパーパワーシリーズ２０２６」６・６宮城・ＮＩＫＫＯアリーナかくだ（角田市総合体育館）大会（試合開始・午後２時）で斉藤ブラザーズの斉藤ジュン＆斉藤レイが、綾部蓮＆タロースの世界タッグ王座に挑戦することを発表した。５・１７大田区大会で綾部が４度目の防衛戦の相手に斉藤ブラザースを挑戦者に指名し実現した一戦。角田市は斉藤ブラザースのふるさとだけに王座奪還へ譲れない戦