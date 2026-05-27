◆米大リーグレッドソックス―ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は「５番・ＤＨ」で先発。今季１号を放った現地２４日に続き、２試合連続スタメンとなった。吉田は２４日のツインズ戦の第１打席に、右翼ポール際へ今季１号となる同点ソロを放ち、メジャー通算３０号を記録すると、第２打席は左翼フェンスのグリーンモンスター直撃の二塁打を放