「巨人３−８ソフトバンク」（２６日、東京ドーム）阿部慎之助監督の衝撃的な辞任が発表されたこの日、交流戦初戦でソフトバンクに大敗し、巨人が今季ワーストの５連敗を喫した。初めて指揮を執った橋上秀樹監督代行は「先にビッグイニングを作られてしまって、難しい試合になりましたけども、最後までね、諦めずにやってくれるところが非常に見えましたので、ありがたいです」と語った。ゲーム時間は３時間１０分。その間、