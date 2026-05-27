気象台は、午前8時3分に、洪水警報を南九州市に発表しました。【警戒エリアを確認】【洪水警報】鹿児島県・南九州市に発表 27日08:03時点種子島・屋久島地方では、27日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、27日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■枕崎市□大雨警報・土砂災害・浸水27日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm■南九州市□洪水警報【