◆■「長崎が僕たちを上回ってきたことが全て」 5月26日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」GAME3が行われ、長崎ヴェルカが初優勝を果たした。5大会連続でファイナルに進出した琉球ゴールデンキングスは、またしてもGAME3で涙をのんだ。 前半は長崎の堅守に苦しめられ、フィールドゴール成功率18.4パーセントと大苦戦。望みを託す3ポイントも16本中1本の