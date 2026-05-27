２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３０銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円２６銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安だった。 米中央軍が２５日にイラン南部で自衛のための攻撃を実施し、これに対してイラン外務省は重大な停戦違反だと非難。両国の戦闘終結に向けた交渉の進展期待が後退するなか「有