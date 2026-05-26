東京都は麻しん（はしか）患者さんと接触した人を対象に、2026年5月18日よりワクチンの緊急接種事業を開始すると発表しました。都内の患者数は今年すでに過去10年で最多を記録しており、感染のさらなる拡大が懸念されています。この状況について吉野先生に伺いました。 監修医師：吉野 友祐（医師） 広島大学医学部卒業。現在は帝京大学医学部附属病院感染症内科所属。専門は内科・感染症。日本感染症学会感染症専門医、日本