― ダウは118ドル安と4日ぶりに反落、米国とイランの交渉の行方を睨むなかポジション調整の売り ― ＮＹダウ 50461.68 ( -118.02 ) Ｓ＆Ｐ500 7519.12 ( +45.65 ) ＮＡＳＤＡＱ 26656.18 ( +312.21 ) 米10年債利回り4.485 ( -0.074 ) ＮＹ(WTI)原油 93.89 ( -2.71 ) ＮＹ金 4502.3 ( -20.9 ) ＶＩＸ指数17.01 ( +0.42 ) シカゴ日経225先物 (円建て)65620 ( +