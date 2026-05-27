大阪3月限ナイトセッション 日経225先物65510+370 （+0.56％） TOPIX先物3941.0-1.5 （-0.03％） シカゴ日経平均先物65620+480 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 26日の米国市場は、NYダウが4日ぶりに反落した一方で、 S＆P500とナスダックは4日続伸し最高値を更新。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が順調に進んでいるとの思惑で買いが先行したが、米国は自衛のためにイランのミサイル発