27日の日本ハム戦に先発する大竹は、25年交流戦期間中の6月21日、古巣のソフトバンクに初勝利。プロ野球21人目の全球団勝利を達成しているが、阪神に移籍した23年以降の交流戦成績は9試合で1勝3敗。勝利は前出のソフトバンク戦だけで、日本ハム戦は23、24年の2戦2敗を喫している。とはいえ、一概に交流戦が苦手とは言えない。勝敗のつかなかった5試合を見ると、いずれも5イニング以上を2失点以下の好投。勝利投手の権利を持っ