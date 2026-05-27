各府県の予選を勝ち抜いた８校が参加する高校野球の春季近畿地区大会。２３日～２４日に京都府のわかさスタジアム京都で１回戦４試合が行われました。 【写真を見る】高校野球近畿大会各校の注目選手 ２３日(土)には、滋賀学園(滋賀)と智辯和歌山(和歌山)の近畿を代表する実力校同士が、２４日(日)には、龍谷大平安(京都)と報徳学園(兵庫)の名門同士が激突しました。 【23日】滋賀学園(滋賀)対智辯和歌山(和歌山)