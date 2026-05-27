◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）9回裏、阪神クリーンアップトリオの3連打には意地が見えた。ただ、その無死満塁を無失点でしのぎ、完封をやってのけた日本ハム・伊藤大海はその上をいく。脱帽するしかなかった。監督・藤川球児も「いいピッチングをされました」と認めた。「無四球ですからね。攻めて攻めて……」。反対に残念だったのは7回表。2番手・工藤泰成、3番手・桐敷拓馬は与四球がからんで3失