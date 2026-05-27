第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選（岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）は、5月28日に開幕する。12年連続28度目の出場を狙うトヨタ自動車は30日の初戦でジェイプロジェクトと対戦。特集記事の第2回は、入社2年目を迎えた高尾響投手（20）。高尾響には高卒2年目とは思えない落ち着きがある。投手としての長所を尋ねると、技術面よりも精神面に目を向けた。「どんな場面でも冷静に投げられるのが自分の長所。流れをやら