米ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社「日本ダイナウェーブ・パッケージング」＝26日（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で26日、化学物質が入っていたタンクが破裂し、複数人が死亡した。負傷者も出ている。地元メディアが報じた。ワシントン州シアトルの日本総領事館によると、日本人の死傷者はいない。