交流戦初日はパ・リーグが5勝1敗と勝ち越した。初日からパが5勝以上をマークしたのは18年（5勝1敗）以来8年ぶりだった。セ唯一の勝利を挙げたのが中日。きょう27日も勝利し交流戦開幕2連勝となれば21年以来5年ぶり5度目となる。楽天戦を得意にしているのが細川。通算24打数8安打で打率・333、前夜の決勝本塁打を含め本塁打も2本マークしている。他にも石伊が打率・545、福永も・318と相性がいい。先発はルーキーの桜井。ここ