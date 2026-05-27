◇プロ野球 セ・パ交流戦 日本ハム 4-0 阪神(26日、甲子園球場)日本ハムは伊藤大海投手の130球完封で交流戦初戦に勝利。伊藤投手がヒーローインタビューで新庄剛志監督へ感謝を伝えました。セ・リーグ首位・阪神から挙げた今季初完封を「素直にうれしい」とし、「(3連敗中と)チーム状況がチーム状況だったので、今日は一段と気合が入っていました」とコメント。「初回から飛ばしてチームに勢いをつけられるようなピッチングができ