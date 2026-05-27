「私まで家宅捜索されたんです！」ウグイス嬢が告発兵庫県宝塚市に住む女性Ａさんの自宅に、家宅捜索が入ったのは今年２月22日のことだった。訪れた尼崎南署の刑事は、選挙の車上運動員――いわゆるウグイス嬢として働いているＡさんが、法定上限を超える報酬を不正に受け取ったと睨んでいた。しかし、Ａさんはまったく身に覚えがない。ウグイス嬢として30年近いキャリアを持つ彼女にとって、こんなトラブルは初めてだった。同じ日