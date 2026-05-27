夏に向けて洋服は新調したけれど、バッグはまだ……。そんな大人にこそチェックしてほしいのが【しまむら】の新作バッグです。2,000円以下でも手に入る、お財布に優しいアイテムが続々と登場。今回は【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】より、夏コーデにおすすめのバッグをセレクトしました。 持つだけで夏気分！？ メッシュ編みバッグ 【しまむら】「バ