「いずれはお一人で」「本当に色がおキレイですね」「両国の関係を把握するのに貴重な資料ですね」全身真っ白のコーディネートの秋篠宮家の次女・佳子さま（31）と黒っぽいスーツに身をつつんだ長男・悠仁さま（19）は、案内役の男性にそう感想を述べた。５月23日、お二人が姉弟で鑑賞したのは国学院大学博物館（東京都渋谷区）で開かれている日本とベルギーの国交樹立160周年を記念した特別展。明治天皇がベルギーに寄贈した菊の