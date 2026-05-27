産後の娘を支えたい一心で受け入れた、半年にわたる里帰り。しかし、私に必要だったのは、安心できる場所を提供することだけではなく、冷たく思われても「突き放す勇気」だったのかも……？ 友人が体験談を語ってくれました。 1か月の予定が半年間に 隣の市に嫁いだ娘が、里帰り出産をしました。 当初は1か月の予定でしたが、気が付けば半年。 実家で穏やかな時間を過ごした末に、娘は離婚を選びました。 今でも、