歌手・久宝留理子が25日、自身のインスタグラムを更新。シンガー・ソングライターの井上昌己のライブを訪れたことを報告した。 【写真】大ヒットから45年65歳になった「メモリーグラス」堀江淳の今 「男」などのヒット曲で知られ、1993年の紅白歌合戦にも出場した久宝。「昨日は井上昌己ちゃんの37周年ライブへ 鈴木結女ちゃんと行って来ました昌己ちゃんのキュートな歌声に癒された空間でした