歌手のMay J.が25日、自身のインスタグラムを更新。イベントで着用した衣装やつづった思いが反響を呼んでいる。。 【写真】着物？ドレス？ 独創的なデザイン和の空間で見事な着こなし May J.は「昨日は、根津神社でミニライブをさせていただきました」と24日に都内の神社で歌唱したことを報告した。衣装は縦長のV字が印象的な襟元に、振り袖のようなデザイン。和の空間も相まって、白美肌の立ち姿は一瞬、着物のように見え