フリーアナウンサー・道岡桃子が22日、自身のインスタグラムを更新し、地デジカとの2ショットを公開した。 【写真】いたね～！地デジカを抱く道岡桃子アナ 「地デジカ…どこいったの」とだけコメントし、地デジカのぬいぐるみを持った画像を掲載した。バックには高視聴率を記録した番組などが書かれた用紙が掲げてあり、UX新潟21の「まるどりっ!」もあるため、道岡アナが同番組に出演していた時期に撮影し