モデルの阿部なつきが、26日までに自身のインスタグラムを更新。フランスでのショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】夜のとばりに映えるゴージャス視線を逃さないキャミドレスの白肌 16日にカンヌを訪れていることを明かした阿部。「美容イベントにご招待いただき、 南仏の美しい街並みが残る Mougins Vieille Villeへ」と記し、ムージャンでのショットを公開。「石畳の小道やアートに囲まれた