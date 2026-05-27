兄弟たちのために、じっと我慢する長男… 【写真】毎日兄弟のお世話を頑張っている長男くんに金メダル！ そんな育児中なら誰もが直面しうる切ない状況を解決した投稿がSNSで31万いいねを集め大きな感動を呼んでいる。 話題となっているのは、下の子3人を寝かしつけた後、お母さんのからあげさん（@queen_karaage）が長男だけをこっそりファミリーレストラン「バーミヤン」へと連れ出したエピソード。普段はし