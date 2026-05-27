スペイン代表発表で起こった“まさか”スペイン代表は5月25日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む代表メンバー26人を正式発表した。怪我で開幕戦の出場が微妙といわれるFWラミン・ヤマルらバルセロナ勢の多くが順当に選出される中、国内リーグの「2強」のレアル・マドリードからの選出はゼロ。選外となった選手のリストに、SNSでは「歴史的大事件」「メンツ的に選出無くても納得感」と賛否両論が飛び交っている。今回は、中盤