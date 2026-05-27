ディズニーランドの入り口に設置された顔認証技術が来園者のプライバシーを侵害したとして、ウォルト・ディズニー・カンパニーが集団訴訟に直面しました。Disney Hit With Lawsuit Over Facial Recognition at Disneylandhttps://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/disney-class-action-lawsuit-facial-recognition-disneyland-1236598890/Disney sued over new facial recognition technology at Disneyland entr