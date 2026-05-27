お笑いタレントの有吉弘行（51）が27日までに自身のインスタグラムを更新。「好感度高い」タレントとの2ショットを公開した。「一枚目。佐藤栞里編集長のBAILAに呼んで貰って写真を撮っていただきました」と書き出した有吉。バラエティーでも共演経験のあるモデルでタレントの佐藤栞里との2ショットをアップした。「二枚目。野呂佳代編集長にダチョウ倶楽部40周年イベントに呼んで貰って写真を撮っていただきました」と紹介