お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（50）が27日までに自身のインスタグラムを更新。豪華ゲストとの2ショットを公開した。「なんと！ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネルになんと！」と書き出した津田。「あの戸田恵梨香さんがきてくれました！！」と紹介して女優・戸田恵梨香との2ショットをアップした。「ありえなーい！」とつづっておなじみの「ゴイゴイスー」ポーズを披露。「ぜひダイアン津田のゴイゴイスーチャンネ