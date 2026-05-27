ボブ・ホーナーさん【ニューヨーク共同】プロ野球ヤクルトで強打者として活躍したボブ・ホーナーさんが死去したと26日、米大リーグのブレーブスが発表した。68歳。死因などは明らかにされていない。カンザス州出身。大リーグのドラフト会議でブレーブスから全体1位で指名され、マイナーリーグを経ず1978年にデビューし、23本塁打で新人王。87年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から4試合で6本塁打を放つなど衝撃的な活