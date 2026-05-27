歌手の鈴木愛理（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ほろよい姿を公開した。「良い旅だったな」と書き出した鈴木。飲食店でのオフショットをアップした。「ほろよい。笑」とつづって赤ら顔の姿を披露。ファンからは「ほろよい愛理ちゃん可愛い」「まじで可愛い」「めっちゃ可愛いほろ酔い愛理ちゃん幸せそうで嬉しい」「何よりも最強なの」「尊いです」などのコメントが寄せられた。