TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が27日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「【みんなの説SP】▼縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひょうろくだと思って声かけちゃう説▼手ぶらで歩いてるおばあちゃんなど存在しない説など12説を検証」と発表した。同番組の演出を務める同局名物社員の藤井健太郎氏も自身のXで「■縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたら、ひようろくだと思