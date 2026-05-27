前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、九州南部を中心に雨の降り方が強まっています。鹿児島では27日(水)夕方にかけて、奄美地方では27日(水)昼前から夕方にかけて「線状降水帯」が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、警戒が必要です。低気圧からのびる前線が九州南部付近にかかっています。この前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、鹿児島や奄美地方では大気の状態が非常に不安定