9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が26日、自身のインスタグラムを更新。投稿に添えた一つのタグから、コメント欄でメンバーの向井康二との会話に発展。ファンから大きな反響が寄せられている。【写真】かっこよすぎる！向井康二とのやりとりのきっかけとなった目黒蓮の投稿白シャツでビールを片手にカメラに向かう、自身が出演したCMの撮影中のさわやかなショットを8枚投稿し、「もうすぐ夏です!!CM見ましたか？先月帰国したと