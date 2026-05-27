元衆院議員・小沢一郎氏（８４）の最新姿にビックリだ。小沢氏の事務所公式インスタグラムが２６日までに更新され、「８４歳の誕生日沢山の人にお祝いしていただき大大大感謝です！」と２４日に８４歳を迎えたことを報告。「２周目の前厄だと言っておりましたが（笑）目指すは大還暦！！どうぞ宜しくお願いいたします（スタッフより）」と呼びかけた。小沢氏はバースデーケーキを手にニッコリ。髪は真っ黒、スーツもビシ