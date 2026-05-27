「ドジャース５−３ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんの“りくりゅうペア”が始球式を務めた。木原氏が三浦氏を力強く持ち上げ、チェアリフトからの投球にスタンドが大きくどよめいたが、直前にはまさかのハプニングも起こっていた。２人一緒に試合前のフィールドに登場。東急車の三浦さんがボールボ