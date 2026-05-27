初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）はきょう２７日、後楽園ホールで昨年４月２１日に９０歳で亡くなった団体会長の新間寿さんのメモリアル興行「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵＳＡＹＡＭＡＤＥＢＵＴ５０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩＳＨ