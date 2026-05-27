◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。パヘスが「2番」、フリーマンが「3番」、ベッツが「4番」に入った。ロッキーズ先発投手は左腕のフリーランド。大谷は5試合ぶりの9号本塁打を狙う。前日25日（同26日）の同戦は初回先頭で右翼線二塁打を放つなど1安打1打点