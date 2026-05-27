「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が26日夜、Xを更新。「子どもの行動が間違いと判明したら、親の仕事を元に戻したほうがいい」と、ポストした。ひろゆき氏は、話題の対象を特定してはいないが、巨人の阿部慎之助監督（47）が25日に長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）され、26日に巨人の監督を辞任すると表明したこと