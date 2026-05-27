2026年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されました。しかし制度になじみがないことを悪用し、警察官を自称して反則金の支払いを要求する詐欺とみられる事案も報告されています。本記事では青切符制度について理解し、詐欺被害に遭わないためのポイントを解説します。 交通違反を指摘して近づく「ニセ警察官」の手口とは 2026年4月1日から自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符