4月から、自転車の交通違反にも「青切符」が運用されています。反則金の対象となる違反行為にはさまざまなものがありますが、悪質な場合などは従来と同じく「刑事手続」に移行する場合があるようです。 「傘差し運転」は取り締まりの対象であり、反則金を支払う必要がありますが、掲題のように「傘を固定する」場合はどうなるのでしょうか。 本記事では、自転車の交通違反に対する「青切符」や対象になる交通違反、