人気ドラマ「ザ・ボーイズ」フィナーレ後の世界で、ホームランダーの息子・ライアンはどう生きていくのか？同役を演じるキャメロン・クロヴェッティが、自身の見解を語っている。 この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含まれています。 ライアンはどう生きるか--> この記事には、「ザ・ボーイズ」シーズン5第8話『血と骨』のネタバレが含ま